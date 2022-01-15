На 10-16 тысяч гривен: украинским военным летчикам повысили зарплаты

Военным летчикам Украины с января 2022 года повысили зарплаты на 10—16 тысяч гривен в рамках первого этапа увеличения денежного обеспечения в Вооруженных силах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Отмечается, что в течение года на увеличение выплат для этой категории военнослужащих будет направлено 251 млн грн. В среднем выплаты для каждого специалиста вырастут на 10 – 16 тыс. грн. Повышенное денежное довольствие начисляется с 1 января 2022 года.

"Развитие военной авиации и ПВО – это один из наших приоритетов. Боевая авиация – это в первую очередь люди. Это специалисты высокой квалификации, в подготовку которых государство инвестирует значительные ресурсы", отметил министр обороны Алексей Резников.

Он отметил, что в прошлом году бюджет Минобороны увеличен на 2,5 млрд грн. Эти средства будут направлены на первый этап повышения денежного обеспечения для ряда категорий военных.

"Пилоты в Вооруженных Силах с 1 января также будут получать конкурентные выплаты не только в среднем по экономике, но и сопоставимые с коллегами в других ведомствах сектора национальной безопасности и обороны. До конца января будут еще решения в этой сфере. Наша цель – в течение года постепенно подготовиться к синхронной реализации в 2023 году кадровой реформы и реформы денежного обеспечения" - сказал Резников.

Отметим, у летчиков Вооруженных сил самые низкие зарплаты среди всех силовых структур. В ВВС это называют одной из главных причин увольнения пилотов. Представитель командования ВВС Олег Гавриленко говорил, что в 2019 и 2020 году уволилось около 140 человек летного состава, а в 2021 году планировали уволиться еще 40 человек.

Напомним, Владимир Зеленский поручил Кабмину сделать зарплату военных в 2 раза выше минимальной. С 2023 года военные будут получать минимум 14 352 грн.

Тем временем военным продолжают задерживать зарплаты. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека сообщал, что в сентябре задолженность Министерства обороны Украины перед военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляет 1 миллиард 465,8 миллиона гривен.

Тогда в Минобороны заявили, что решение относительно денег на выплату денежного довольствия военнослужащим Вооруженных сил Украины оперативно решается.

Вскоре Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет-2021, которые предусматривают увеличение расходов на 39,6 миллиарда гривен. В эту сумму включили и деньги для расчетов с военнослужащими.