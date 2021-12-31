Зеленский поручил Кабмину сделать зарплату военных в 2 раза выше минимальной

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров обеспечить с 2023 года минимальный размер зарплаты военнослужащих Вооруженных сил Украины на уровне не менее двукратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января календарного года.

Об этом сказано в указе главы государства №688/2021 "О дополнительных мерах по обеспечению социальных гарантий военнослужащих Вооруженных сил Украины".

Согласно документу, это повышение зарплат не коснется военнослужащих срочной военной службы.

По состоянию на конец 2021 года минимальная зарплата в Украине составляет 6,5 тысячи гривен. Правительство планирует поднимать ее по несколько раз каждый последующий год. Так, по планам Министерства финансов, с 1 января 2023 года минимальная зарплата должна составить 7176 гривен.

То есть если план Минфина осуществится с такими показателями, то с 2023 года военные будут получать минимум 14 352 гривни.

Кроме того, Зеленский поручил правительству до 30 июня 2022 года внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, направленный на усовершенствование системы расчета зарплат военнослужащих "с учетом наилучшего опыта ведущих иностранных государств".

Тем временем военным продолжают задерживать зарплаты. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека сообщал, что в сентябре задолженность Министерства обороны Украины перед военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляет 1 миллиард 465,8 миллиона гривен.

Тогда в Минобороны заявили, что решение относительно денег на выплату денежного довольствия военнослужащим Вооруженных сил Украины оперативно решается.

Вскоре Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет-2021, которые предусматривают увеличение расходов на 39,6 миллиарда гривен. В эту сумму включили и деньги для расчетов с военнослужащими.

Напомним, на модернизацию вооружения и военной техники в Министерстве обороны до 2024 года планируется потратить 95 миллиардов гривен.