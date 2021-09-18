Политика 1 час назад

Минобороны обещает погасить миллиардную задолженность перед военнослужащими в октябре

Голосование по этому вопросу должно состояться в Верховной Раде уже в ближайшее время

Фото: Минобороны Фото: Минобороны
Фото: Минобороны

В Министерстве обороны Украины заявили, что решение относительно денег на выплату денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины может быть принято в ближайшее время.

Профинансировать все виды выплат Минобороны может в октябре, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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"Минобороны некоторое время назад заявляло о том, что деньги, необходимые для проведения в полном объеме одноразовых обязательных видов выплат, выплаты дополнительного вознаграждения, введенного 29 июля 2020 года Постановлением Кабинета Министров Украины №741, других дополнительных выплат военнослужащим ВСУ, предусмотренных законодательством, не были учтены при принятии государственного бюджета на 2021 год", — объяснила Маляр.

По ее словам, "настойчивая позиция Министерства обороны и конструктивный подход народных депутатов" позволили найти решение этого вопроса.

При этом в Минобороны объяснили, что в Верховную Раду как неотложный уже подали законопроект о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" по реализации социальных мероприятий и инфраструктурных проектов.

Документ якобы предусматривает расходы, в том числе, и на покрытие дефицита в деньгах на выплату денежного довольствия военнослужащим ВСУ.

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Как ожидается, голосование по этому вопросу должно состояться уже в ближайшее время.

"Следовательно, уже в октябре Минобороны получит возможность как можно быстрее профинансировать все предусмотренные законодательством виды выплат военнослужащим в полном объеме", — резюмировали в ведомстве.

Ранее к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека поступили обращения военнослужащих ВСУ по задолженности выплат денежного обеспечения и других видов денежной помощи. Причем сообщалось, что на данный момент задолженность Минобороны из обязательных выплат военнослужащим составляет около 1,5 млрд грн.

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