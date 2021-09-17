Политика и экономика 1 час назад

Украинским военным задолжали почти 1,5 млрд грн — Офис омбудсмена

Долг Министерства обороны перед военнослужащими ВСУ составляет порядка 1,5 млрд грн

Фото: Facebook/ООС Фото: Facebook/ООС
Фото: Facebook/ООС

На сегодняшний день задолженность Министерства обороны Украины перед военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляет 1 млрд 465,8 млн грн.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

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Как говорится в сообщении, 1 млрд 271 млн грн — это задолженность по выплате денежной помощи на оздоровление.

Кроме этого, прекращено финансирование "боевых выплат" военнослужащим, выполняющим задачи в зоне проведения Операции объединенных сил.

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"Омбудсменом направлен запрос в адрес первого вице-премьер-министра экономики Украины Алексея Любченко, который является председателем Межведомственной рабочей группы по вопросам погашения задолженности по заработной плате (денежного обеспечения), о необходимости рассмотрения с привлечением ответственных лиц МОУ на очередном заседании указанной Межведомственной рабочей группы ситуации вокруг образовавшейся задолженности перед военнослужащими Вооруженных Сил Украины, с изучением результатов деятельности Министерства обороны Украины и путей решения указанной проблемы", — говорится в сообщении.

В Офисе омбудсмена добавили, что ситуация с соблюдением прав военнослужащих ВСУ и членов их семей находится на личном контроле Уполномоченного.

Ранее сообщалось, что 11 сентября в зоне проведения Операции объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

В результате вражеского огня двое военнослужащих из состава ООС погибли, девять получили ранения, еще один — боевое травмирование. 

Напомним, командование Вооруженных Сил России с начала июля 2021 года приступило к усиленной проверке соединений и частей оперативной группировки своих оккупационных войск на временно оккупированной территории Донбасса.

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