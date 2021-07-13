На Донбасс прибыли кураторы из командования Вооруженных сил РФ — разведка Минобороны

Командование Вооруженных сил России с начала июля 2021 года приступило к усиленной проверке соединений и частей оперативной группировки своих оккупационных войск на временно оккупированной территории Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

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"С начала этого месяца в 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусах работает комплексная комиссия ВС РФ по проверке состояния боевой готовности оккупационных войск. Особое внимание комиссия уделяет условиям эксплуатации вооружения и военной техники, а также состоянию учета, хранения и расходов материально-технических средств, поступающих из РФ", — говорится в сообщении.

При этом указано, что кураторами непосредственно осуществляется проверка укомплектованности личным составом и уровня профессиональной подготовки командного состава соединений и частей 1 и 2 армейских корпусов.

Известно также, что российские наемники 12 июля 5 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, но запрещенное Минскими соглашениями вооружение не применяли.

По данным штаба операции Объединенных сил, вблизи Золотого-4 противник вел огонь из стрелкового оружия, в районе Катериновки дважды применял гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а неподалеку от Водяного на Приазовье — гранатометы разных систем и стрелковое оружие.

Также сообщалось, что пиротехнические подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям за минувшую неделю (5-11 июля) обследовали более 40 га территории и выявили более 750 снарядов и мин в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, пиротехники ГСЧС 90 раз привлекались к очищению местности и объектов жизнеобеспечения, обследовали 42,69 га территории и обезвредили 696 взрывоопасных предметов.

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что ее контрразведка предотвратила в Северодонецке Луганской области террористический акт в отношении ведущего специалиста по разработкам перспективных образцов военной техники и вооружения для Вооруженных сил Украины.

Перед этим СБУ и прокуратура сообщили о поимке бывшего должностного лица Администрации президента Украины, подозреваемого в государственной измене путем передачи данных спецслужбе другой страны в 2014 году.