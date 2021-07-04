Новые обстрелы на Донбассе: погиб украинский военнослужащий

В результате новых обстрелов на Донбассе 4 июля 2021 года погиб один украинский военнослужащий.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Указано, что с начала суток зафиксированы 5 нарушений режима прекращения огня.
В частности, вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска дважды применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
У Авдеевки враг открыл огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В свою очередь в районе населенного пункта Мирное российские наемники обстреляли позиции ВСУ со станковых противотанковых гранатометов.
А неподалеку Березового оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.
"Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении.
Известно, что на вражеские обстрелы украинские военные открывали ответный огонь.
Кроме того, о фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
Напомним, утром 26 июня 2021 года боевики смертельно ранили украинского военного в районе поселка Пески на Донбассе.
А 6 мая в результате обстрелов у поселка Новотроицкое Донецкой области погиб один украинский военнослужащий и еще один был тяжело ранен.