Новые обстрелы на Донбассе: погиб украинский военнослужащий

В результате новых обстрелов на Донбассе 4 июля 2021 года погиб один украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Указано, что с начала суток зафиксированы 5 нарушений режима прекращения огня.

В частности, вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска дважды применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

У Авдеевки враг открыл огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В свою очередь в районе населенного пункта Мирное российские наемники обстреляли позиции ВСУ со станковых противотанковых гранатометов.

А неподалеку Березового оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

"Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении.

Известно, что на вражеские обстрелы украинские военные открывали ответный огонь.

Кроме того, о фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Напомним, утром 26 июня 2021 года боевики смертельно ранили украинского военного в районе поселка Пески на Донбассе.

А 6 мая в результате обстрелов у поселка Новотроицкое Донецкой области погиб один украинский военнослужащий и еще один был тяжело ранен.