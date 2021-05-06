Новые обстрелы на Донбассе: один боец ВСУ погиб и еще один тяжело ранен

В результате обстрелов российских наемников на Донбассе 6 мая погиб боец Вооруженных Сил Украины.

При этом еще один украинский военнослужащий получил тяжелое ранение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Указано, что пророссийские боевики на Донбассе в четверг обстреляли позиции украинской армии из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Новотроицкое.

"Сегодня, 6 мая, вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Новотроицкое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", — говорится в сообщении.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение. К сожалению, спасти жизнь воину не удалось", — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что еще один украинский военнослужащий получил осколочное ранение.

"Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого — тяжелое", — доложили в штабе ООС.

При этом там добавили, что на обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали ответный огонь.

"О действиях вооруженных формирований России сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", — резюмировали в штабе.

Напомним, 27 апреля один военный погиб и трое получили травмы при подрыве автомобиля на Донбассе.