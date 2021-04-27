Один военный погиб и трое получили травмы при подрыве автомобиля на Донбассе

Оперативно-тактическая группировка "Север" сообщает, что в зоне ее ответственности на Донбассе 27 апреля в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил травмы несовместимые с жизнью.

"Еще три военнослужащие получили боевые травмы. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", — говорится в сообщении.

Отмечается, что травмированные доставлены в лечебное учреждение, им предоставлена надлежащая медицинская помощь. Состояние их здоровье называется удовлетворительным.

"На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины. Обстоятельства выясняются", — добавляют военные.

Напомним, 22 апреля в ОТГ "Север" сообщили о гибели военнослужащего в результате обстрела, как утверждалось, со стороны вооруженных формирований России.

Это далеко не первый случай гибели украинских военных на Донбассе в текущем месяце: так, о фатальных обстрелах сообщалось, в частности, 8 апреля и 11 апреля.