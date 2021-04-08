Общество 40 минут назад

На Донбассе погиб еще один украинский военный

Штаб ООС заявил о гибели 8 апреля очередного военнослужащего от вражеского обстрела в Донецкой области

Фото: пресс-центр ООС Фото: пресс-центр ООС
Фото: пресс-центр ООС

С начала суток 8 апреля по состоянию на 17:00 на Донбассе украинские военные зафиксировали 11 нарушений режима прекращения огня со стороны противника, в том числе два обстрела объектов гражданской инфраструктуры у села Водяное Донецкой области. Также, как сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, в результате вражеского огня погиб военнослужащий.

"Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня", — считают в штабе.

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В частности, отмечается, что в районе населенных пунктов Пески и Водяное враг открывал огонь из артустановок калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и стрелецкого оружия. У поселка Широкино противник использовал крупнокалиберные пулеметы, а у поселка Невельское — станковые противотанковые гранатометы.

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"Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", — говорится в сообщении.

При этом украинские военные открывали ответный огонь, но остаются на позициях и "неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня".

"Вооруженные формирования РФ с помощью современных средств РЭБ, уже без утайки продолжают препятствовать работе БПЛА Миссии ОБСЕ, как над временно оккупированной территории, так и над территорией, подконтрольной правительству Украины. К тому же российско-оккупационные войска продолжают военные учения на полигонах и обучение наемников для проведения вооруженных провокаций и возможной эскалации конфликта", — заявляют в штабе ООС.

Отметим, что 8 апреля на Донбасс отправился президент Владимир Зеленский, посетив, как сообщает его пресс-служба, передовые позиции украинских военных.

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