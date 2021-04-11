Новые обстрелы на Донбассе: погиб еще один военный

В результате обострения ситуации на Донбассе погиб еще один украинский военнослужащий.

Всего за минувшие сутки боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

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Указано, что 10 апреля боевики совершили 9 обстрелов, также зафиксирован один пролет беспилотника с пересечением линии разграничения.

В частности, боевики обстреляли из минометов и гранатометов позиции в районе Пищевика, из стрелкового оружия — возле Широкино, гранатометов различных систем — в районе Авдеевки и Каменки.

Также в районе Майорского противник обстрелял украинских военных из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. А возле поселка Золотое-3 — из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вследствие прицельного обстрела из стрелкового оружия один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, не совместимые с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", — говорится в сообщении.

Кроме того, еще один боец получил пулевое ранение, его госпитализировали с ранением средней степени тяжести.

По состоянию на утро 11 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что Россия отправила на Донбасс почти 800 "добровольцев" для участия в боевых действиях.

В свою очередь США в который раз заявили, что именно РФ является главной проблемой для мирного процесса на Донбассе.

Напомним, с начала суток 8 апреля по состоянию на 17:00 на Донбассе украинские военные зафиксировали 11 нарушений режима прекращения огня со стороны противника, в том числе два обстрела объектов гражданской инфраструктуры у села Водяное Донецкой области. Также в результате вражеского огня погиб военнослужащий.