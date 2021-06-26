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Война на Донбассе: в районе Песков погиб украинский военный

Боевики смертельно ранили украинского воина утром 26 июня

Фото: пресс-центр ООС Фото: пресс-центр ООС
Фото: пресс-центр ООС

Утром в субботу, 26 июня, боевики смертельно ранили украинского военного в районе поселка Пески на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

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Указано, что пророссийские террористы трижды обстреляли позиции ООС из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

"В результате обстрела один украинский военный получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью", — говорится в сообщении.

При этом на обстрелы боевиков бойцы Вооруженных сил Украины взаимно отвечали.

Всего за сутки, 25 июня, позиции украинских военных обстреливали 12 раз. В частности, в районе Водяного на Приазовье, враг трижды обстреливал позиции Объединенных сил из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе Золотого-4 российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, а у Авдеевки — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В сторону Гранитного оккупанты открыли огонь из минометов 120-го калибра. А в районе Песков боевики трижды обстреливали позиции ООС из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

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Возле Майорска боевики били по украинским военным из станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе населенных пунктов Екатириновка и Авдеевка были зафиксированы пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"БПЛА противника вовремя подавились средствами РЭБ", — говорится в сообщении.

При этом боевых потерь и ранений среди украинских военных за 25 июня не было.

Напомним, 6 мая в результате обстрелов у поселка Новотроицкое Донецкой области погиб один украинский военнослужащий и еще один был тяжело ранен.

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