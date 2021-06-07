В Северодонецке собирались взорвать ведущего разработчика украинской военной техники — СБУ

Служба безопасности Украины заявляет, что ее контрразведка предотвратила в Северодонецке Луганской области террористический акт в отношении ведущего специалиста по разработкам перспективных образцов военной техники и вооружения для Вооруженных сил Украины.

Как говорится в сообщении спецслужбы, с поличным при закладке взрывного устройства в машину военного специалиста был пойман бывший боевик незаконного вооруженного формирования так называемой "ЛНР".

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"Контрразведчики установили, что злоумышленник въехал на подконтрольную территорию нашего государства из РФ и по заданию спецслужб страны-агрессора планировал взорвать автомобиль с военным специалистом с применением самодельного взрывного устройства", — сказано в нем.

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По мнению СБУ, ликвидация данного гражданина Украины должна была стать местью российских спецслужб за его показания по делу о разоблаченной в феврале 2021 года агентурной сети Федеральной службы безопасности РФ. Отмечается, что ее задачей было получение и передача представителям российской спецслужбы информации с ограниченным доступом в оборонной сфере.

Исполнителю теракта сообщено о подозрении по части 1 статьи 258 Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании в отношении его меры пресечения. Продолжается следствие.

Отмечается, что мероприятия по предупреждению преступления проводились совместно с Главным управлением полиции в Луганской области под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.

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Как уточняют в самой прокуратуре задержание произошло 5 июня. В то же время там утверждают, что СБУ задержала подозреваемого "после попытки приведения взрывчатки в действие", при этом само взрывное устройство якобы было "заранее подготовлено кураторами ФСБ РФ".

"С целью выполнения задания он через пособников пытался получить секретную информацию научного института города Харькова по новейшей военной технике и программам разработок использования беспилотных летательных аппаратов, однако один из его приспешников в феврале 2021 года был задержан", — сообщают в областной прокуратуре.

Само же задержание, судя по опубликованным фото и видео, произошло около Христорождественского собора на проспекте Космонавтов.

Напомним также, что СБУ и прокуратура ранее в понедельник сообщили о поимке бывшего должностного лица Администрации президента Украины, подозреваемого в государственной измене путем передачи данных спецслужбе другой страны в 2014 году.