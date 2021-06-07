СБУ поймала шпиона, "сливавшего" в 2014 году данные из Администрации президента за границу

Следователи Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры сообщили бывшему должностному лицу Администрации президента Украины о подозрении в государственной измене.

Как сообщает прокуратура, в период 2014 года подозреваемый, который в момент совершения инкриминируемого преступления работал в АП, а в дальнейшем — в Совете национальной безопасности и обороны, имея доступ к государственной тайне, вступил в преступный сговор с представителем иностранной спецслужбы и передал последнему сведения, которые получал в связи с выполнением служебных обязанностей.

"Незаконные действия подозреваемого заключались в сборе, систематизации и проведении аналитики сведений, касающихся сферы экономики, внутриполитической обстановки, международных отношений, а также стратегического сотрудничества Украины с ЕС, РФ и Китаем вне зависимости от характера информации, а также грифа ограничения доступа к ней", — говорится в сообщении.

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Санкция вменяемой экс-чиновнику части 1 статьи 111 Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

В свою очередь, как уточняют в СБУ, 1 июня суд избрал указанному лицу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

По информации контрразведки спецслужбы, чиновник категории Б имел допуск по форме 2 Администрации президента и аппарата СНБО и в течение длительного времени собирал и передавал кураторам информацию, в том числе закрытого характера.

Заказчиков, в частности, интересовали данные о деталях функционирования органов государственной власти Украины. Досудебное следствие подтвердило факты осуществления экс-чиновников разведывательно-подрывной работы против нашего государства", — заявили в СБУ.

При этом в спецслужбе заявляют, что обвинительные материалы по этому делу уже направлены в суд, а в прокуратуре утверждают, что расследование все еще продолжается.

Отметим также, что в декабре 2020 года СБУ закрыла уголовное производство по признакам госизмены, открытое в мае 2020 года против бывшего президента Леонида Кучмы и нынешнего главы Офиса президента Андрея Ермака.