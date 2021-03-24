Азарову объявили подозрение в госизмене по Харьковским соглашениям

Следователи Госбюрор расследований под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора сообщили о подозрении бывшему премьер-министру Николаю Азарову в государственной измене (часть 1 статьи 111 Уголовного кодекса).

Как сообщает ГБР, расследованием установлено, что содержание и условия соглашения между Украиной и Россией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины в Крыму были навязаны президентом РФ Дмитрием Медведевым тогдашнему премьер-министру Азарову в Москве в два часа ночи 21 апреля 2010 года, накануне подписания.

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"Достоверно понимая последствия подписания указанного соглашения Украиной, бывший премьер-министр выполнил отведенную ему роль в совершении преступления, а именно — обеспечил визирование и согласование проекта документов со стороны соответствующих должностных лиц (министров, руководителей правоохранительных органов, и от имени Кабинета министров), способствовал реализации интересов РФ при всех стадий согласования проекта соглашения до его осуществления", — оценивают в ГБР.

Отмечается, что следствие получило оригиналы документов, свидетельствующих о сознательных действиях Азарова в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины, что в дальнейшем привело к оккупации Крыма Россией.

Следствие полагает, что указанные действия совершались по предварительному сговору группой лиц с тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем, который в настоящее время скрывается от органа досудебного расследования "в другом государстве".

Как напоминают, в свою очередь, в ОГП, соглашение предусматривало продление пребывания в Крыму ЧФ РФ на 25 лет под предлогом получения Украиной скидки на газ.

"С 21 по 23 апреля 2010 года Азаров обеспечил согласование проектов соглашения и закона Украины о его ратификации министерствами, другими центральными органами исполнительной власти и правоохранительными органами без фактического рассмотрения этих документов уполномоченными органами", — отмечают в ведомстве.

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Кроме того, экс-глава правительства в апреле 2010 года на закрытом заседании Кабмина подписал распоряжение об одобрении указанного соглашения Кабмином и, в нарушение закона о международных договорах Украины, внес проект соглашения на рассмотрение президенту Януковичу.

"Такие действия бывшего премьер-министра предоставили возможность экс-президенту 21 апреля 2010 года в Харькове подписать от имени Украины соглашение..., 23 апреля 2010 года внести законопроект о ратификации соглашения как неотложный в Верховную Раду, а законодательному органу, в свою очередь, 27 апреля 2010 года предоставить согласие на его обязательность", — напомнили в ОГП.

В результате подписания и ратификации так называемых Харьковских соглашений "были искусственно созданы предпосылки для увеличения численности войск РФ на территории Украины, вторжения Вооруженных Сил Российской Федерации и оккупации ими полуострова Крым".

"Своими действиями бывший глава правительства Украины предоставил иностранному государству — Российской Федерации и ее представителю помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, которая заключалась во вмешательстве в ее внутреннюю и внешнюю политику; попытках уменьшения экономического и оборонного потенциала Украины, снижении ее обороноспособности; усилении экономической зависимости Украины от РФ, в том числе от поставок российских энергоносителей", — заявили в офисе Ирины Венедиктовой.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

В соответствии с законодательством подозрение направлено Азарову по последнему известному месту его жительства.

Напомним, 11 марта Совет нацбезопасности и обороны решил поручить Службе безопасности Украины расследовать обстоятельства ратификации в 2010 году Верховной Радой соглашения между Украиной и РФ о продлении пребывания в Крыму Черноморского флота РФ, для возможного привлечения всех 236 депутатов парламента, кто проголосовал за это решение, к уголовной ответственности за государственную измену.

Позже СБУ заявила, что начала такое расследование и даже отчиталась о проведении обысков в Раде, Кабмине и самом СНБО.

Однако также действия экс-чиновников при подготовке, подписании и ратификации документа, как выяснилось, расследует и ГБР.