СБУ провела обыски в Раде, СНБО и Кабмине по делу о Харьковских соглашениях

Сотрудники Главного следственного управления Службы безопасности Украины провели обыски в административных зданиях органов власти, которые были привлечены к подготовке и ратификации в апреле 2010 года соглашения между Украиной и Россией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины. Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

В частности, обыски проводились в Верховной Раде Украины, в том числе в ее комитетах и Главном научно-экспертном управлении, в Совете национальной безопасности и обороны, в Министерстве иностранных дел, в Кабинете министров совместно с Государственным бюро расследований.

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"В ходе обысков были обнаружены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства до подписания и принятия указанных документов осознавало их последствия. В частности, относительно увеличения численности личного состава военных формирований и специальных служб Российской Федерации, в дальнейшем участвовавших в аннексии Крыма, и ущерба экономическим интересам", — заявили в СБУ.

Отмечается, что спецслужба проводит соответствующие следственные и процессуальные действия, соблюдая все требования действующего законодательства, под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

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"Осознавая повышенный интерес общества к этому делу, служба будет регулярно информировать общественность о ходе дела", — пообещали в СБУ.

Напомним, ранее СБУ начала расследование в отношении должностных лиц органов государственной власти по факту совершения ими в 2008-2010 годах государственной измены при подготовке, заключении и ратификации соглашения о продлении пребывания Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет.

11 марта СНБО на заседании решил поручить СБУ расследовать обстоятельства ратификации Радой 27 апреля 2010 года упомянутого соглашения, подписанного в Харькове 21 апреля 2010 года, для возможного привлечения всех 236 депутатов парламента, кто проголосовал за это решение, к уголовной ответственности за госизмену.

Отметим, что среди них есть и уже умершие к настоящему времени, в частности погибшие Ирина Бережная, Виктор Янукович-младший и Михаил Чечетов (полный список тут).