Дело против шестерых обвиняемых в фиктивном тушении пожаров у Северодонецка ушло в суд

Луганская областная прокуратура передала в суд обвинительные акты в отношении шести сотрудников Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области, которые, по данным следствия, путем фальсификации документов создавали видимость тушения масштабных пожаров, охвативших лесные массивы на западе области в июле 2020 года. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Так, начальника одного из отделов облуправления ГСЧС обвиняют в подстрекательстве к служебному подлогу по предварительному сговору группой лиц (часть 4 статьи 27, часть 2 статьи 28 и часть 1 статьи 366 Уголовного кодекса), а его пятерых подчиненных — только в служебном подлоге (часть 1 статьи 366 УК).

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"Установлено, что инспекторы по указанию начальника подразделения подделывали акты о пожарах на территории дачного кооператива "Озеро Волчье" в Новоайдарском районе с целью создания видимости об эффективной их ликвидации для правоохранительных органов, органов государственной власти и местного самоуправления, средств массовой информации и общества", — отмечается в сообщении.

В официальную документацию они вносили ложную информацию о выезде на охваченную огнем территорию и ликвидации пожаров силами и средствами пожарно-спасательных отрядов. Однако следствие установило, что такие меры не осуществлялись, а сотрудники ГСЧС умышленно фальсифицировали 46 актов о пожарах для искажения статистических показателей.

На территории дачного кооператива "Озеро Волчье" в результате масштабных пожаров погибли три человека, уничтожены жилые дома, хозяйственные постройки и прочее имущество.

Отметим, что, отчитываясь о пожарах в начале июля 2020 года, ГУ ГСЧС в Луганской области публиковало фотографии с места событий, заявляя о привлечении к тушению почти 300 своих сотрудников из Луганской и Донецкой областей.

В свою очередь в ОГП напоминают, что Госбюро расследований также все еще расследует другое дело — о служебной халатности руководства и должностных лиц ГУ ГСЧС в Луганской области и Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, служебного подлога и присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением (часть 2 статьи 367, часть 1 статьи 366, часть 3 статьи 191 УК).

Напомним при этом, что оно касается пожаров, произошедших в регионе несколько позже — в сентябре-октябре 2020 года. В ноябре ГБР сообщало, что провело обыски в Главном управлении и других структурных подразделениях ГСЧС в Луганской области по этому делу. Следователи установили, что одной из главных причин пожаров в указанный период было системное хищение топлива.