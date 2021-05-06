В Виннице сгорел офис в здании Укргазбанка, погибла женщина (ФОТО, ВИДЕО)

В Виннице днем 6 мая сгорело офисное помещение в здании по улице Бевза, 34, где, в частности, расположен офис государственного Укргазбанка.

Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области, сообщение о пожаре поступило в 12:34.

На место направили дежурные караулы всех пожарных частей города. При этом отмечается, что спасателям удалось предотвратить опрокидывание огня на расположенное под одной крышей помещение Укргазбанка и кафе.

В 14:11 пожар был локализирован, а в 16:20 ликвидирован. На месте найдено тело погибшего человека.

К ликвидации чрезвычайной ситуации ГСЧС привлекла 60 человек личного состава и 13 единиц техники.

В свою очередь, Главное управление полиции в Винницкой области сообщает, что погибшей оказалась женщина. Ее личность устанавливается.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и криминалисты, проводя первоочередные следственные действия.

По факту пожара открыто производство по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса (нарушение требований пожарной безопасности), за что предусмотрено до восьми лет лишения свободы.

Напомним также, что накануне в двухэтажном доме на окраине Киева сгорели два человека. А в начале апреля пять человек пострадали в результате мощного взрыва газа в трехэтажном жилом доме на окраине Одессы.