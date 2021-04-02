В Одессе прогремел мощный взрыв газа в жилом доме: пятеро пострадавших (ФОТО, ВИДЕО)

Взрыв газовоздушной смеси произошел днем 2 марта в трехэтажном жилом доме в переулке Хуторском в Одессе. Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

Сообщение о возгорании в квартире на втором этаже поступило в 14:39. В результате взрыва произошло повреждение несущей стены и лестничной клетки.

Сотрудники ГСЧС взялись эвакуировать жителей через двери и окна по автолестнице: всего забрали 15 человек.

В 15:15 пожар был локализован на площади 50 квадратных метров и ликвидирован в 15:31. В результате происшествия пострадали пять человек.

К ликвидации происшествия ГСЧС привлекала 65 человек личного состава и 11 единиц пожарно-спасательной и специальной техники.

Как сообщает "Думская", хозяина квартиры на втором этаже взрывной волной выбросило из окна. Его увезли в горбольницу №1 в тяжелом состоянии.

Известно, что это мужчина с инвалидностью, который жил в квартире один. Вместе с ним взрыв пережила кошка по кличке Багира: испуганное животное удалось спасти из горящей квартиры.

Также пострадали по меньшей мере две его соседки — женщина среднего возраста и пенсионерка. Они находятся в состоянии шока, медики оказали им первую помощь на месте.

Напомним, что ранее в пятницу произошел взрыв с пожаром на заводе по производству подсолнечного масла в Харькове: один из сотрудников погиб на месте, другого госпитализировали с ожогами лица.