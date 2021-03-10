В многоэтажке Бердянска прогремел взрыв, погибли двое мужчин (ФОТО)

Утром 10 марта в Бердянске на 7-м этаже 9-этажного дома по улице Волонтеров 156 произошел взрыв, в результате которого погибли двое мужчин, возрастом 50 и 60 лет.

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Об этом передает отдел коммуникации полиции Запорожской области. По информации правоохранителей, вследствие взрыва серьезно пострадала женщина 1971 года рождения, которую в тяжелом состоянии направили в больницу.

В Нацполиции установили, что в квартире произошел взрыв неизвестного устройства. На месте инцидента работает полиция и представители экстренных служб.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, после чего будет дана правовая оценка и квалификация.

Ранее сообщалось, что 11 января около 12:20 в Виннице на территории детского сада №7, расположенном на Бульваре Свободы, произошел взрыв.

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В Главном управлении Национальной полиции в Винницкой области сообщили, что незначительный ожог получил только один ребенок, которого госпитализировали в медучреждение.

По словам одной из воспитательниц, взрывчатка была похожа на детский мячик.

Напомним, в середине сентября прошлого года в ресторане на Андреевском спуске в Киеве произошел взрыв, в результате которого пострадали 2 человека.