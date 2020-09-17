В центре Киева прогремел взрыв в ресторане, есть пострадавшие (ВИДЕО)

В ресторане на Андреевском спуске в Киеве произошел взрыв, в результате которого, по предварительным данным, пострадали 2 человека.

Об этом сообщает "Информатор Киев".

Указано, что на месте взрыва сейчас работают правоохранители.

Судя по видео, взрыв произошел по адресу Андреевский спуск, 19а, — там находится ресторан "Канапа".

Вскоре стало известно, что ЧП произошло около 16:00. По предварительной информации, взорвалось газовое оборудование.

"Двое пострадавших были госпитализированы в больницу", — говорится в сообщении.

Вскоре в киевской полиции сообщили "Ґратам", что взорвалось что-то "небольшого размера", возможно, газовый балон.

По данным столичных правоохранителей, степень тяжести пострадавших уточняется, но это "незначительные телесные повреждения".

Корреспонденту Delo.ua в ресторане "Канапа" подтвердили, что взрыв произошел именно у них, однако какие-либо комментарии при этом давать отказались.

Напомним, около полудня понедельника, 3 августа, в отделение "Универсал Банка" в бизнес-центре "Леонардо" на углу улиц Хмельницкого и Владимирской в центре Киева зашел мужчина, сказал, что в его в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию. Сотрудники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась в качестве заложницы.

По оперативной информации, террористом оказался гражданин Узбекистана, уроженец Самарканда Сухроб Каримов, 1988 года рождения. Он требовал внимания СМИ и прямого эфира, чтобы сделать заявление.

Около 15:10 понедельника злоумышленник был захвачен живым.