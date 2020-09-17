Происшествия 10 минут назад

В центре Киева прогремел взрыв в ресторане, есть пострадавшие (ВИДЕО)

Двое пострадавших были госпитализированы в больницу

Ресторан "Канапа" в Киеве. Фото: "Киев.Оперативный" Ресторан "Канапа" в Киеве. Фото: "Киев.Оперативный"
Ресторан "Канапа" в Киеве. Фото: "Киев.Оперативный"

В ресторане на Андреевском спуске в Киеве произошел взрыв, в результате которого, по предварительным данным, пострадали 2 человека.

Об этом сообщает "Информатор Киев".

Кратко и по делу в Telegram

Указано, что на месте взрыва сейчас работают правоохранители.

Судя по видео, взрыв произошел по адресу Андреевский спуск, 19а, — там находится ресторан "Канапа".

Вскоре стало известно, что ЧП произошло около 16:00. По предварительной информации, взорвалось газовое оборудование.

"Двое пострадавших были госпитализированы в больницу", — говорится в сообщении.

Вскоре в киевской полиции сообщили "Ґратам", что взорвалось что-то "небольшого размера", возможно, газовый балон.

По данным столичных правоохранителей, степень тяжести пострадавших уточняется, но это "незначительные телесные повреждения".

Читайте также:
В центре Киева загорелась жилая многоэтажка: эвакуированы 7 человек (ФОТО, ВИДЕО)

Корреспонденту Delo.ua в ресторане "Канапа" подтвердили, что взрыв произошел именно у них, однако какие-либо комментарии при этом давать отказались.

Напомним, около полудня понедельника, 3 августа, в отделение "Универсал Банка" в бизнес-центре "Леонардо" на углу улиц Хмельницкого и Владимирской в центре Киева зашел мужчина, сказал, что в его в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию. Сотрудники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась в качестве заложницы.

По оперативной информации, террористом оказался гражданин Узбекистана, уроженец Самарканда Сухроб Каримов, 1988 года рождения. Он требовал внимания СМИ и прямого эфира, чтобы сделать заявление.

Около 15:10 понедельника злоумышленник был захвачен живым.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Новый рекорд: в Украине за сутки зафиксировали почти 3600 случаев коронавируса
Новый рекорд: в Украине за сутки зафиксировали почти 3600 случаев коронавируса
В Николаевской области столкнулись два грузовика, погибли два человека (ФОТО)
В Николаевской области столкнулись два грузовика, погибли два человека (ФОТО)
Смертельное ДТП в Киеве: мотоциклист сбил пешехода, погибли три человека (ФОТО, ВИДЕО)
Смертельное ДТП в Киеве: мотоциклист сбил пешехода, погибли три человека (ФОТО, ВИДЕО)
Загрузка...
Новое видео
Чому кияни не готові до посилення карантину та прагнуть відновлення масових заходів / Delo.ua

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Новый рекорд: в Украине за сутки зафиксировали почти 3600 случаев коронавируса

  3. Фонд госимущества продал "отель Кучмы" в Черниговской области

  4. Убийство Гандзюк: подозреваемый организатор признал свою вину (ВИДЕО)

  5. Скандал со взяткой в "Слуге народа": арестованный "помощник" Юрченко вышел из СИЗО

Загрузка...