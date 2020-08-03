Происшествия 1 час назад

В Киеве мужчина с бомбой в рюкзаке захватил банк с заложницей (ФОТО)

Мужчина в возрасте до 35 лет сказал, что у него в рюкзаке находится бомба

Захват банка в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве. Фото: Perepichka News Захват банка в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве. Фото: Perepichka News
Захват банка в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве. Фото: Perepichka News

В Киеве в понедельник, 3 августа, произошел захват одного из отделений банков столицы, в котором находится заложница.

Об этом сообщает заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

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"3 августа в 12:00 в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещение бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию", — написал он в соцсети.

Фото: Perepichka News

По словам Геращенко, работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.

После этого была введена в действие специальная полицейская операция "Гром".

На данный момент представители полиции начали переговоры с террористом.

"Просьба к гражданам и гостям города изменить маршруты перемещения и обходить район перекрестка улицы Богдана Хмельницкого и улицы Владимирской", — обратился замглавы МВД.

Фото: Perepichka News

На данный момент к бизнес-центру "Леонардо" приехала Нацгвардия и бригада скорой помощи. Дорогу перекрыли, прохожих не подпускают.

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Напомним, утром 21 июля в центре Луцка ранее судимый житель Дубно Максим Кривош забаррикадировался в автобусе с людьми и начал стрельбу.

Террорист потребовал, чтобы представители политической элиты страны и предстоятели крупнейших церквей обнародовали в своих соцсетях видеозапись с текстом "Я, Ф.И.О., должность — террорист в законе", а президент Владимир Зеленский — видеообращение со словами "Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем", что впоследствии гарант и сделал.

Весь день центр города был оцеплен, а с преступником вели переговоры. Уже вечером захватчик самостоятельно вышел из автобуса и сдался правоохранителям. Вслед за ним из автобуса по одному вышли все заложники.

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