Зеленский выполнил требование луцкого террориста и записал видео

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста Максима Кривоша, захватившего 21 июля автобус с заложниками в центре Луцка.

Президент записал видео с текстом: "Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем", — и опубликовал его на Facebook.

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Видео появилось на странице Зеленского в социальной сети около 21:00, после того, как стало известно, что отпустил трех заложников: пожилую женщину, беременную и ребенка. Через непродолжительное время видео было удалено, а автобус с террористом и заложниками взят штурмом.

Напомним, утром 21 июля в центре Луцка утром 21 июля мужчина забаррикадировался в автобусе с людьми и начал стрельбу. Он выдвинул требования к представителям политической элиты страны и предстоятелям крупнейших церквей, чтобы они сделали видеозапись с текстом "Я, Ф.И.О., должность — террорист в законе" и опубликовали в социальных сетях. При этом от президента он потребовал другой текст: "Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем".

В течение дня с террористом вели переговоры. Delo.ua освещает развитие событий. Со всеми подробностями можно ознакомиться в постоянно обновляемом материале.