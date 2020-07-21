В Луцке мужчина в автобусе захватил заложников и начал стрельбу (ФОТО, ВИДЕО)

В центре Луцка утром 21 июля мужчина забаррикадировался в автобусе с людьми и начал стрельбу.

Автобус с простреленными окнами стоит у театра, есть ли пострадавшие пока неизвестно, сообщает "Суспільне".

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Как рассказал изданию начальник областного управления полиции Юрий Крошко, к операции привлекли антитеррористический центр СБУ.

По его словам в автобусе забаррикадировался мужчина, который и осуществлял выстрелы. При себе он имеет оружие и взрывчатку. Количество заложников устанавливается.

Известно, что мужчина выдвинул правоохранителям свои условия. С ним ведутся переговоры.

В частности, с захватчиком связываются по телефону. Как установили в полиции, на своей странице в соцсети мужчина постоянно пишет о "недовольстве системой в Украине".

На данный момент центральную площадь в Луцке окружили спецназовцы с автоматами. По словам пресс-секретаря правоохранителей Ольги Бузулук, людей просят соблюдать правила безопасности.

Бойцы спецподразделения патрульной полиции "ТОР" подтвердили изданию, что на площадь поступил вызов.

Сейчас центр города окружен спецназовцами. Движение транспорта запрещено. Территория ограждена лентой.

Позже на странице полиции Волынской области в Facebook сообщили, что утром поступило сообщение на линию "102" о том, что "в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками", а при себе он якобы имеет взрывчатку и оружие.

Из-за этого в области ввели оперативный план "Заложник". Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На месте работают все службы полиции.

Ранее сообщалось, что при захвате танкера Curacao Trader в Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты захватили в плен 6 украинских моряков.