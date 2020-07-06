В Мукачево из гранатомета обстреляли комплекс отдыха (ФОТО, ВИДЕО)

В Мукачево (Закарпатская область) из РПГ обстреляли здание комплекса отдыха "Аква сити".

Местные жители отмечают, что событие произошло около 3:00 ночи, передает mukachevo.net.

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Предварительно повреждено 7-9 стеклянных панелей самого здания и беседки, стоящиие возле здания. На одной из беседок на крыше застрял снаряд из РПГ, который не разорвался. В главном управлении полиции Закарпатской области отмечают, что по факту происшествия начато расследование.

Фото: mukachevo.net

"Сообщение об инциденте поступило в полицию около половины четвертого ночи. Прибыв по вызову, правоохранители выяснили, что неизвестный стрелял из гранатомета по территории комплекса отдыха. В результате, повреждения получили металлическая конструкция помещения бассейна и беседка, на которой повреждена крыша. Событие квалифицировано по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное повреждение имущества путем взрыва. Принимаются меры по установлению и задержанию лица, совершившего данное уголовное правонарушение", — говорят в полиции.

Напомним, что 7 февраля в Мукачево произошла стрельба, в результате которой пострадали 2 человека. Одной из жертв нападения стал Артур Пашкуляк, которого связывают с бывшим народным депутатом Михаилом Ланьо.

В мэрии попросили главу государства сменить руководство управления городской полиции, усилить его личный состав, усилить материально-техническое обеспечение полиции Мукачево современными средствами, автотранспортом и экипировкой. Полиция квалифицировала стрельбу в Мукачево как покушение на умышленное убийство двух человек и незаконное обращение с оружием.