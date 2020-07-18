Происшествия 1 час назад

Пираты взяли в плен 6 украинских моряков близ Нигерии — уточнение МИД

Стало известно о еще двух украинских моряках, захваченных пиратами

Танкер Curacao Trader. Фото: ukrinform.ua Танкер Curacao Trader. Фото: ukrinform.ua
Танкер Curacao Trader. Фото: ukrinform.ua

Количество похищенных граждан Украины с захваченного пиратами танкера Curacao Trader у берегов Нигерии возросло.

Стало известно о еще двух украинских моряках, захваченных в плен, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины изданию hromadske.

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По уточненной информации, с борта танкера пираты похитили шестерых украинских граждан.

Ранее сообщалось, что у берегов Нигерии пираты захватили танкер Curacao Trader и похитили 13 членов экипажа.

При этом указано, что нападение произошло в самой дальней от берега точке среди всех зафиксированных ранее случаев пиратства в Гвинейском заливе.

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Сразу же после появления информации о захвате танкера МИД начало выяснять, были ли на борту судна граждане Украины.

Сначала дипломатическое представительство сообщало о захвате 4 украинских моряков.

Напомним, в мае 2020 года в Украину вернулись 7 моряков, которые были членами экипажа судна MSC TALIA F, захваченного пиратами в Гвинейском заливе.

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