Происшествия 1 час назад

В Гвинейском заливе пираты взяли в плен 7 украинских моряков

Судьба взятых в плен не известна, а судно продолжило рейс

В Гвинейском заливе пираты взяли в плен 7 украинских моряков В Гвинейском заливе пираты взяли в плен 7 украинских моряков
Судно MSC Talia F. Фото: seafarersjournal.com

Семь украинских моряков с судна MSC Talia F (флаг Мадейры) попали в плен к пиратам в Гвинейском заливе.

Об этом сообщает Seafarersjournal.com.

Известно, что всего на борту судна находилось 17 членов экипажа.

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"Во время нападения пираты взяли в плен семерых моряков. По предварительной информации, все захваченные — граждане Украины", — говорится в сообщении.

На данный момент судьба взятых в плен не известна, а судно продолжило рейс.

Как отмечается, это не первый случай нападения пиратов на судна в Гвинейском заливе в течение нескольких дней. Недавно пираты напали на танкер STENA IMPORTANT, который стоял на якоре в этих водах. Членам данного экипажа удалось спастись. Они в безопасности.

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Ранее у берегов Нигерии пираты напали на судно и похитили 10 членов экипажа, в том числе украинца. Также с борта иностранного судна пропал украинский моряк Евгений Масленников. Инцидент произошел на пути из Эквадора в Панаму.

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