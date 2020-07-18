Происшествия 30 минут назад

У берегов Нигерии пираты похитили четверых украинских моряков

Они были среди захваченных пиратами 13 членов экипажа танкера Curacao Trader в Гвинейском заливе

Танкер Curacao Trader. Фото: marinetraffic.com Танкер Curacao Trader. Фото: marinetraffic.com
Танкер Curacao Trader. Фото: marinetraffic.com

При захвате танкера у берегов Нигерии пираты похитили четверых украинских моряков.

В общей сложности, в заложники были захвачены 13 членов экипажа, сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций МИД Максим Коваленко в комментарии "РБК-Украина".

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Согласно уточненной информации, в результате пиратского нападения на танкер Curacao Trader в Гвинейском заливе у берегов Нигерии (200 миль к юго-западу) похитили 13 из 19 членов экипажа.

"Среди захваченных моряков — 4 гражданина Украины. Посольства Украины в Нигерии и Великобритании установили связь с судовладельцем, оператором судна и уточняют обстоятельства дела", — доложил Коваленко.

Ранее портал Dryad Global сообщил о нападении пиратов на танкер Curacao Trader, который шел под флагом Либерии. По данным портала, на борту находились граждане Украины и России.

Указано, что нападение произошло в самой дальней от берега точке среди всех зафиксированных ранее случаев пиратства в Гвинейском заливе.

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Напомним, в мае 2020 года в Украину вернулись 7 моряков, которые были членами экипажа судна MSC TALIA F, захваченного пиратами в Гвинейском заливе.

Отмечалось, что это освобождение стало итогом активного переговорного процесса с привлечением дипломатов и судовладельца.

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