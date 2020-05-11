В Нидерландах украинку нашли мертвой в воде за бортом судна Regal Princess

В городе Роттердам в Нидерландах была найдена мертвой 39-летняя украинка, член экипажа пришвартовано в порту круизного судна Regal Princess.

Об этом заявил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, сообщает "РБК-Украина".

По его словам, тело умершей было обнаружено в воде за бортом судна.

"По предварительной информации местной полиции, смерть произошла в результате самоубийства. Тело погибшей доставлено в местный морг. Родственники умершей уведомлены о факте смерти", — говорится в сообщении.

Указано, что Посольство Украины в Королевстве Нидерланды поддерживает связь с местной полицией, медицинским учреждением и принимает соответствующие меры по организации перевозки тела погибшей в Украину для захоронения.

Как заверил Погорельцев, дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и украинского посольства в этой стране.

Кроме того, в Мексике нашли мертвым украинского моряка, который был членом экипажа кипрского грузового судна Panamax Alexander.

В частности, посольству Украины в Мексике поступило сообщение о пропаже на пути к мексиканскому порту в городе Масатлан гражданина Украины, который был членом экипажа судна.

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"После обнаружения отсутствия моряка на борту судна, капитаном был инициирован розыск члена экипажа по месту возможного падения в море и сообщено о происшествии в администрацию порта города Масатлан. К поисковым работам были привлечены средства Военно-морского флота Мексики. В этот же день, 10 мая, тело гражданина Украины было найдено местными рыбаками", — говорится в сообщении.

По этому факту возбуждено уголовное дело, мексиканскими правоохранительными органами проводится расследование. Посольство Украины в Мексике принимает меры по розыску родственников умершего украинца.

Как известно, Украина входит в пятерку стран-поставщиков работников на торговые суда.

Ранее возле берегов Экваториальной Гвинеи неизвестные напали на транспортное судно RIO MITONG, которое шло под флагом Коморских островов, и похитили двух членов экипажа, в том числе, гражданина Украины.