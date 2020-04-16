У берегов США застрял круизный лайнер с 250 украинцами на борту

В открытом море близ Майами (штат Флорида, США) остановился круизный лайнер Carnival Elation, на борту которого находятся 250 граждан Украины.

Об этом сообщает "ТСН".

Указано, что украинцы, которые работают на данном лайнере, застряли на судне в связи с карантином.

Известно, что выйти на берег они тоже не могут, поскольку до сих пор работали на Багамских островах.

Как объяснили в Министерстве инфраструктуры, они обеспечивают возвращение граждан, если этот процесс был правильно реализован другими ведомствами. При этом там заверили, что уже работают над возвращением 250 украинцев домой.

"Можно предположить, что не до конца была проработана логистика компанией, по обсервационным мероприятиям в Украине. Прорабатываются вопросы, другие пути, через другие страны, возможно Беларусь, возвращение наших сограждан не просто в Украину, а к местам проживания", — пояснил начальник отдела кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко.

Ранее в МИДе подтвердили выздоровление от коронавируса еще одного гражданина Украины за рубежом.

Как сообщалось, на борту круизного лайнера Grand Princess, который стоит у побережья Калифорнии (США) и на котором обнаружили инфицированных коронавирусом, находятся 49 украинцев.