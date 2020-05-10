У берегов Африки пираты атаковали грузовое судно, похищен украинец

Возле берегов Экваториальной Гвинеи неизвестные напали на транспортное судно RIO MITONG, которое шло под флагом Коморских островов, и похитили двух членов экипажа, в том числе, гражданина Украины.

Как сообщает Dryad Global, специализирующийся на проблемах безопасности мореходства, пираты атаковали судно на скоростной лодке.

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"Грузовое судно RIO MITONG было атаковано скоростной лодкой с неустановленным числом людей на борту. Преступники использовали лестницы для высадки на судно, в результате чего были похищены два члена экипажа — предположительно россиянин и украинец", — говорится в сообщении.

Остальные члены экипажа, по информации сайта, находятся в безопасности.

В сообщении также отмечается, что этот инцидент произошел через несколько часов после сообщения о подозрительном приближении быстроходного катера к 22-тонному танкеру на шельфе в акватории Камеруна.

В другом сообщении было замечено, что быстроходный катер облетел морскую платформу в водах у Маюмбы, Габон.

С учетом последнего нападения, общее число людей, похищенных в результате инцидентов, связанных с морской преступностью, по всему региону достигло 50.

В то время как тенденция к инцидентам в Западной Африке постепенно снижается, наблюдается серьезная тенденция к увеличению похищений людей с целью получения выкупа. Суда, работающие в этом регионе, должны поддерживать наивысший уровень бдительности и обеспечивать надлежащую защиту судов при необходимости.

Напомним, у берегов Камеруна 30 декабря пираты напали на танкер Happy Lady и похитили 8 из 28 членов экипажа, среди которых есть один украинец.