Происшествия 1 час назад

У берегов Африки пираты атаковали грузовое судно, похищен украинец

Вместе с гражданином Украины в плен к пиратам, предположительно, также попал россиянин

У берегов Африки пираты атаковали грузовое судно, похищен украинец У берегов Африки пираты атаковали грузовое судно, похищен украинец
Фото: Вirdinflight.com

Возле берегов Экваториальной Гвинеи неизвестные напали на транспортное судно RIO MITONG, которое шло под флагом Коморских островов, и похитили двух членов экипажа, в том числе, гражданина Украины.

Как сообщает Dryad Global, специализирующийся на проблемах безопасности мореходства, пираты атаковали судно на скоростной лодке.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Грузовое судно RIO MITONG было атаковано скоростной лодкой с неустановленным числом людей на борту. Преступники использовали лестницы для высадки на судно, в результате чего были похищены два члена экипажа — предположительно россиянин и украинец", — говорится в сообщении.

Остальные члены экипажа, по информации сайта, находятся в безопасности.

В сообщении также отмечается, что этот инцидент произошел через несколько часов после сообщения о подозрительном приближении быстроходного катера к 22-тонному танкеру на шельфе в акватории Камеруна.

Читайте также:
Нигерийские пираты захватили швейцарское судно с украинцем на борту — СМИ

В другом сообщении было замечено, что быстроходный катер облетел морскую платформу в водах у Маюмбы, Габон.

С учетом последнего нападения, общее число людей, похищенных в результате инцидентов, связанных с морской преступностью, по всему региону достигло 50.

В то время как тенденция к инцидентам в Западной Африке постепенно снижается, наблюдается серьезная тенденция к увеличению похищений людей с целью получения выкупа. Суда, работающие в этом регионе, должны поддерживать наивысший уровень бдительности и обеспечивать надлежащую защиту судов при необходимости.

Напомним, у берегов Камеруна 30 декабря пираты напали на танкер Happy Lady и похитили 8 из 28 членов экипажа, среди которых есть один украинец.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Швеции от коронавируса умер украинец — МИД
В Швеции от коронавируса умер украинец — МИД
НБУ отложил освобождение от "зарплатного рабства" на 2021 год
НБУ отложил освобождение от "зарплатного рабства" на 2021 год
Экономические проблемы беспокоят украинцев сильнее, чем коронавирус — исследование
Экономические проблемы беспокоят украинцев сильнее, чем коронавирус — исследование
Загрузка...
Новое видео
Как вести бизнес в новых реалиях: аnticrisis business talks с Юлией Савостиной, Made in Ukraine

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Южной Корее стартовали продажи самого дорогого внедорожника Kia

  3. Кредит на зарплату в кризис: как бизнес отреагировал на инициативу Зеленского

  4. Коронакризис — первый кризис в Украине без банкротства банков и всплеска инфляции — НБУ

  5. СМИ рассказали, кого и куда назначает советник Венедиктовой Александр Ватутин

Загрузка...