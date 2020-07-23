Полтавский террорист захватил в заложники полковника полиции (ФОТО)

В Полтаве преступник сначала взял в заложники работника уголовного розыска, а затем обменял его на полицейского начальника Виталия Шияна.

Как рассказали в департаменте уголовного розыска Национальной полиции, при задержании у здания Административного суда злоумышленник угрожал взорвать гранату РГД-5 и захватил в заложники работника уголовного розыска.

В результате переговоров представителей правоохранительных органов со злоумышленником, он согласился обменять заложника-полицейского на полковника полиции.

"Ситуация осложнялась тем, что злоумышленник захватил в заложники работника уголовного розыска. После переговоров, злоумышленник поменял на удерживаемого работника уголовного розыска начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна Виталия, с которым поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, транспортном средстве, в направлении выезда из города", — сообщили правоохранители.

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, с преступником продолжаются переговоры, цель которых заставить его сдаться полиции не нанося вреда ни себе, ни окружающим.

Полицейскими введена в действие специальная операция "Гром".

Напомним, сегодня, 23 июля, в Полтаве на улице Остапа Вишни проводится спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством.

Пытаясь избежать ответственности, мужчина сопротивлялся и угрожал работникам полиции гранатой.