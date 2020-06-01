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Задержанный минер угрожал взорвать мост Метро в Киеве муляжом взрывного устройства (ФОТО)

С задержанным "минером" будут работать психиатры

Задержанный "минер" моста Метро в Киеве. Фото: Макс Назаров Задержанный "минер" моста Метро в Киеве. Фото: Макс Назаров
Задержанный "минер" моста Метро в Киеве. Фото: Макс Назаров

Полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве 1 июня. В пакете, который был при нем, оказался муляж взрывного устройства. 

Об этом журналистам сообщили в полиции города Киева. 

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По состоянию на 16:00 движение автотранспорта и метрополитена по мосту возобновлено, сообщает с места событий корреспондент Delo.ua.

 

Как сообщили в полиции, угрожавший взорвать мост оказался жителем поселка Вишневое Киевской области 1988 года рождения. К уголовной ответственности раньше он не привлекался, на нем лишь числится два мелких административных правонарушения. 

Минер сам позвонил в полицию и сообщил о запланированном подрыве моста, при этом не высказывая никаких требований. Однако в итоге выяснилось, что в пакете, который он держал возле себя был лишь муляж взрывного устройства из земли и порванных проводов. 

"Когда его отвлекли, сработало наше спецподразделение и он был задержан. Его доставили в районное отделение полиции. Открыто уголовное производство по статье "Ложное сообщение о заминировании", — сообщили в полиции Киева. 

Тем временем, как сообщает журналист Макс Назаров, по его информации несколько лет назад мужчина стал жертвой рейдеров, против чего и "протестовал" на мосту. 

С задержанным уже общалась психолог и далее, как отметили в полиции, с ним будут работать также психиатры. 

Напомним, как ранее сообщалось, анонимный звонок о минировании моста Метро поступил в 13:41 по телефону 102 — звонивший угрожал взорвать мост, после чего полиция перекрыла движение по мосту.

Напомним также, что это — уже второй подобный случай за последний год. В сентябре 2019 года бывший военнослужащий также остановил движение по мосту Метро и угрожал его взорвать. Тогда полиция проводила спецоперацию, в ходе которой минер стрелял и сбил дрон полицейских, но в результате все же сдался полиции — его задержали и, впоследствии, он был направлен на психиатрическое лечение.

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