Задержанный минер угрожал взорвать мост Метро в Киеве муляжом взрывного устройства (ФОТО)

Полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве 1 июня. В пакете, который был при нем, оказался муляж взрывного устройства.

Об этом журналистам сообщили в полиции города Киева.

По состоянию на 16:00 движение автотранспорта и метрополитена по мосту возобновлено, сообщает с места событий корреспондент Delo.ua.

Как сообщили в полиции, угрожавший взорвать мост оказался жителем поселка Вишневое Киевской области 1988 года рождения. К уголовной ответственности раньше он не привлекался, на нем лишь числится два мелких административных правонарушения.

Минер сам позвонил в полицию и сообщил о запланированном подрыве моста, при этом не высказывая никаких требований. Однако в итоге выяснилось, что в пакете, который он держал возле себя был лишь муляж взрывного устройства из земли и порванных проводов.

"Когда его отвлекли, сработало наше спецподразделение и он был задержан. Его доставили в районное отделение полиции. Открыто уголовное производство по статье "Ложное сообщение о заминировании", — сообщили в полиции Киева.

Тем временем, как сообщает журналист Макс Назаров, по его информации несколько лет назад мужчина стал жертвой рейдеров, против чего и "протестовал" на мосту.

С задержанным уже общалась психолог и далее, как отметили в полиции, с ним будут работать также психиатры.

Напомним, как ранее сообщалось, анонимный звонок о минировании моста Метро поступил в 13:41 по телефону 102 — звонивший угрожал взорвать мост, после чего полиция перекрыла движение по мосту.

Напомним также, что это — уже второй подобный случай за последний год. В сентябре 2019 года бывший военнослужащий также остановил движение по мосту Метро и угрожал его взорвать. Тогда полиция проводила спецоперацию, в ходе которой минер стрелял и сбил дрон полицейских, но в результате все же сдался полиции — его задержали и, впоследствии, он был направлен на психиатрическое лечение.