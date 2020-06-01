Происшествия 40 минут назад

Движение по мосту Метро в Киеве остановлено из-за информации о минировании (ФОТО, ВИДЕО)

Автомобили отправляют в объезд. Поезда метрополитена курсируют по сокращенному маршруту

Фото: "Киев оперативный" Фото: "Киев оперативный"
Фото: "Киев оперативный"

Полиция перекрыла мост Метро в Киеве по причине информации об угрозе подрыва.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

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В связи с этим поезда метро курсируют от станции "Академгородок" до "Арсенальной" и от "Лесной" до "Дарницы".

Автомобили полиция разворачивает в объезд. На место выехала оперативная группа.  Сейчас проверяется информация о мужчине, который стоит на мосту. Telegram-канал "Киев Сейчас" передает, что на мосту стоит мужчина с пакетом, от которого якобы идет провод к пульту в его руке.

Человек, угрожающий взорвать мост. Фото: Telegram-канал Teza

Журналисту телеканала Наш Максу Назарову удалось снять минера на видео.

Пресс-служба полиции Киева сообщает, что  анонимный звонок о минировании поступил в 13:41 по телефону 102. Звонивший угрожал взорвать мост.

  

Видео: "Киев оперативный"

Горькая ирония в том, что именно сегодня, 1 июня, столичные спасатели сообщили, что в 2020 году количество выездов сотрудников ГСЧС на вызовы о минировании сократилось в 7 раз.  

Напомним, что в сентябре 2019 года бывший военнослужащий также остановил движение по мосту Метро и угрожал его взорвать.

Его задержали и, впоследствии, он был направлен на психиатрическое лечение.

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