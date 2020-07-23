Спецоперация в Полтаве: автоугонщик угрожает полиции гранатой

Сегодня, 23 июля, в Полтаве на улице Остапа Вишни проводится спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством.

Как сообщает пресс-центр МВД, пытаясь избежать ответственности, мужчина сопротивляется и угрожает работникам полиции гранатой. С ним ведут переговоры.

На месте работают взрывотехники, следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска полиции области и Полтавского отдела полиции и другие специальные службы.

Процессуальное руководство осуществляет Полтавская местная прокуратура.

Охрану места происшествия осуществляет патрульная полиция.

"Просим граждан и водителей быть крайне осторожными и обходить территорию проведения специальной операции. Для вашей безопасности держитесь как можно дальше от эпицентра событий", — говорится в сообщении МВД.

Напомним, сегодня, 23 июля, в Деснянском районе города Киева из-за угрозы взрыва временно ограничено движение по улице Киото.