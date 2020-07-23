Происшествия 1 час назад

В Деснянском районе Киева из-за угрозы взрыва перекрыли движение транспорта

Правоохранители перекрыли движение и занимаются охраной места происшествия в целях безопасности граждан

Фото: Патрульная полиция Киева Фото: Патрульная полиция Киева
Фото: Патрульная полиция Киева

Сегодня, 23 июля, в Деснянском районе города Киева временно ограничено движение по улице Киото.

Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции города Киева, сегодня утром поступил вызов на улицу Киото.

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"Бдительные граждане заметили на остановке пакет, который вызвал у них подозрение. Сейчас патрульные перекрыли движение и занимаются охраной места происшествия в целях безопасности граждан", — говорится в сообщении.

Патрульные ожидают прибытия взрывотехников.

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Напомним, в июне на "горячую линию" 102 поступил анонимный звонок о минировании моста Метро — звонивший угрожал взорвать мост, после чего полиция перекрыла движение по мосту.

Стоит отметить, что это — уже второй подобный случай за последний год.

В сентябре 2019 года бывший военнослужащий также остановил движение по мосту Метро и угрожал его взорвать.

Тогда полиция проводила спецоперацию, в ходе которой минер стрелял и сбил дрон полицейских, но в результате все же сдался полиции — его задержали и, впоследствии, он был направлен на психиатрическое лечение.

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