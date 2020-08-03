Происшествия 50 минут назад

Захватчик банка в Киеве задержан, взрыва не произошло — МВД (ВИДЕО)

Террорист захвачен живым, сейчас на месте работают взрывотехники

Украинские силовики у бизнес-центра "Леонардо". Фото: МВД Украинские силовики у бизнес-центра "Леонардо". Фото: МВД
Украинские силовики у бизнес-центра "Леонардо". Фото: МВД

Украинские силовики задержали террориста, который якобы со взрывчаткой в рюкзаке захватил отделение одного из банков в Киеве в бизнес-центре "Леонардо", удерживая в заложниках его руководительницу.

Об этом сообщает заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

Кратко и по делу в Telegram

"Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло. На месте работают взрывотехники", — написал он в соцсети.

"Дальше суд и длительное тюремное заключение", — добавил замглавы МВД.

В то же время в сети появилось видео с прямой трансляции одного из телеканалов, на котором запечатлен момент задержания террориста в Киеве.

Ранее сообщалось, что в Киеве в понедельник, 3 августа, в 12:00 в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещение бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

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По предварительной информации правоохранителей, угрожающим террористическим актом является гражданин Узбекистана — Каримов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 года рождения.

Террорист заявлял, что в его рюкзаке есть большой заряд взрывчатки, который сдетонирует, если его убьют, поскольку за ногу прицеплен трос, который привязан к детонатору.

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