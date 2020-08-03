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Террорист, захвативший заложницу в банке, требует выхода в прямой эфир на ТВ (ФОТО)

Предварительно установлена личность и гражданство захватчика банка

Террорист с заложницей в банке в Киеве. Фото: МВД Террорист с заложницей в банке в Киеве. Фото: МВД
Террорист с заложницей в банке в Киеве. Фото: МВД

Террорист, который захватил заложницу в "Универсал Банке", что в помещении бизнес-центра "Леонардо" в Киеве, требует выхода в прямой эфир на телевидении.

Об этом сообщает "Киев.Оперативный".

Кратко и по делу в Telegram

Указано, что через полицейскую ограду пропустили журналистов телеканалов ZIK, "112" и "НАШ".

Также уже стало достоверно известно, что заложником террориста является руководитель отделения банка.

В то же время заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что, по предварительной информации правоохранителей, угрожающим террористическим актом является гражданин Узбекистана — Каримов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 года рождения.

"Террорист заявляет, что в его рюкзаке есть большой заряд взрывчатки, который сдетонирует, если его убьют, поскольку за ногу прицеплен трос, который привязан к детонатору", — доложил он.

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Геращенко также отметил, что, судя по социальными сетям захватчика — это психически неуравновешенный человек.

"Мы пока не знаем, насколько серьезными являются его намерения, и действительно ли у него настоящая взрывчатка. Поэтому сейчас выбрана стратегия переговоров", — рассказал замглавы МВД.

Он также добавил, что на месте создан оперативный штаб СБУ и полиции. Введен в действие план специальной операции "Бумеранг".

Известно, что руководство операции полностью взяла на себя Служба безопасности Украины. Полиция, в свою очередь, помогает СБУ в охране общественной безопасности и окружения территории спецоперации.

Ранее сообщалось, что в Киеве в понедельник, 3 августа, в 12:00 в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещение бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

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