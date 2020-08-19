В центре Киева загорелась жилая многоэтажка: эвакуированы 7 человек (ФОТО, ВИДЕО)

В Киеве возник масштабный пожар в многоэтажном жилом доме на улице Большая Васильковская, 81.

Об этом в комментарии Delo.ua сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Киеве.

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По данным спасателей, пожар возник в одной из квартир на 4 этаже дома.

"Из-за того, что в доме деревянные перекрытия, огонь распространился на крышу", — рассказала изданию спикер столичного главка ГСЧС Светлана Водолага.

По ее словам, в результате происшествия спасатели эвакуировали 7 человек.

В то же время по данным "Информатора", пожару на Большой Васильковской присвоили ранг повышенной сложности. О площади пожара пока информации нет, так как пламя перекинулось на крышу.

Известно, что сейчас техника продолжает прибывать на место происшествия, со стороны Большой Васильковской подняли автолестницы. Усложняет тушение отсутствие внешних источников водоснабжения.

Тем временем на Большой Васильковской начала образовываться пробка из-за подъезда спецтехники и правоохранителей. В частности, возле костела движение перекрыто.

Напомним, 1 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в 10-этажном жилом доме произошел взрыв, предварительно, газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение 5, 6, 7 и 8 этажей.

В целом спасатели извлекли из-под завалов тела 5 погибших.