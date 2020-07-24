Происшествия 1 час назад

Пожар в Киеве: в районе станции метро "Почайна" горит книжный рынок

В настоящее время детали происшествия пока неизвестны

Фото: dtp.kiev.ua Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua

Сегодня, 24 июля, в Киеве в районе станции метро "Почайна" произошел пожар. Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

"Киев. Горит "Почайна". Рынок", — говорится в сообщении.

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На снимке видно, как в районе торговых павильонов валит черный густой дым.

В настоящее время детали происшествия пока неизвестны. 

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"Никто даже не удивлён, в свете последних событий вокруг рынка… Неужели ТЦ таки быть?" — пишут пользователи соцсетей.

Напомним, как сообщалось ранее, 20 июля в 3:50 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании на базе отдыха "Гранит", расположенной в Белгород-Днестровском районе Одесской области, в пгт Затока.

1 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в 10-этажном жилом доме произошел взрыв, предварительно, газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение 5, 6, 7 и 8 этажей.

В целом спасатели извлекли из-под завалов тела 5 погибших.

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