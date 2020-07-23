Глава Центра противодействия коррупции Шабунин заявил о поджоге его дома (ФОТО)

Глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что неизвестные подожгли его дом в селе Гнедин под Киевом. Об этом активист рассказал на своей странице в Facebook.

Поджог совершили ночью 23 июля 2020 года. По словам Шабунина, никто не пострадал: его с детьми на тот момент не было дома, а родители успели выбежать.

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Фото: Виталий Шабунин / Facebook

"Слава Богу, соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул вход", — написал активист. При этом глава центра исключает вероятность газовой утечки в качестве причины возгорания: он отметил, что две недели назад газовая служба проверила в доме счетчик и все соединения.

Также Шабунин пригласил журналистов увидеть последствия поджога и добавил, что "благословляет исполнителей и заказчиков", а последних поблагодарил за мотивацию "работать еще больше".

В полиции Киевской области рассказали, что сообщение о пожаре в доме они получили около четырех часов утра — на данный момент огонь уже потушили — из-за пожара дом частично поврежден.

Правоохранители отметили, что уже разбираются с деталями происшествия: на месте идет дополнительный осмотр, там работают криминалистическая лаборатория полиции Киевщины, лаборатория Министерства внутренних дел и эксперты пожарно-технической службы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Фото: Виталий Шабунин / Facebook

Вопрос о правовой квалификации происшествия в полиции решат по результатам проведенной проверки и анализа всех собранных данных.

Фото: Национальная полиция Киевской области

Напомним, ранее на Виталия Шабунина уже оказывали давление: так, в апреле 2017 года под его домом прошел пикет с целью дискредитации активиста. К его организации оказались причастны люди из Службы безопасности Украины.

Помимо этого, в июне 2017 года трое офицеров пришли к главе Центра с повесткой в ​​военкомат, хотя с 2000 года его признали негодным к военной службе по состоянию здоровья. На следующий день, когда Шабунин прибыл в военкомат, на него напали и облили из газового баллончика.

Позднее на Шабунина открыли уголовное производство из-за происшествия у военкомата — ему объявили о подозрении в "нанесении телесных повреждений журналисту во время выполнения им законной профессиональной деятельности".

В 2018 году во время акций у здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры активиста забросали тортами и облили зеленкой, из-за чего тот получил ожог.