Под Одессой горела база отдыха (ФОТО)

Сегодня, 20 июля, в 3:50 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании на базе отдыха "Гранит", расположенной в Белгород-Днестровском районе Одесской области, в пгт Затока.

Как сообщает пресс-центр Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), по прибытию на место вызова спасатели установили возгорание шести деревянных зданий на базе отдыха "Гранит" и "Атлантида".

В 4:53 пожарные пожар был локализован и в 06:00 окончательно ликвидирован. Огонь охватил 500 квадратных метров территории баз отдыха. Подразделения работали по повышенному номеру вызова.

В результате пожара получил отравление продуктами горения 26-летний отдыхающий, который после осмотра врачей от госпитализации отказался.

Причина пожара и ущерб устанавливаются. От ГСЧС привлекались 5 единиц техники и 24 человека личного состава.

Напомним, 21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в 10-этажном жилом доме произошел взрыв, предварительно, газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение 5, 6, 7 и 8 этажей.

В целом спасатели извлекли из-под завалов тела 5 погибших.