В Одессе горело здание 1814 года застройки: есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)

В Одессе 12 июля произошло возгорание в трехэтажном жилом доме 1814 года застройки, внутри которого есть деревянные перекрытия.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Речь идет о доме в Одессе по улице Бунина, 35.

Указано, что на втором этаже в квартире возник пожар с распространением на третий этаж и крышу.

По состоянию на 11:50 площадь пожара крыши трехэтажного жилого дома составляла около 750 квадратных метров.

В ГСЧС уверяют, что ситуация контролируется, открытого огня не наблюдается. Жертв и пострадавших нет.

К тушению пожара привлекли 60 человек и 18 единиц техники.

В то же время местное издание "Думская" со ссылкой на очевидцев сообщает, что возгорание возникло на третьем этаже, огонь быстро перекинулся на крышу и балкон второго этажа.

Официанты расположенной на первом этаже пиццерии Olio начали немедленно спасать зонтики летней площадки, столы и стулья.

Жильцам дома удалось спасти своих домашних животных и немного вещей. Они сидят на тротуаре напротив дома.

Также издание отмечает, что как минимум один из спасателей пострадал.

Жительница дома Ольга в комментарии изданию рассказала, что, скорее всего, пожар начался в квартире №63. Хозяева квартиры живут в Москве и постоянно сдают жилье.

"В последнее время в квартире жила большая компания молодежи 18-20 лет. Ольга говорит, что в квартире часто устраивали кутежи, на беспокойных соседей жаловались в полицию", — пишет СМИ.

По состоянию на 13:15 воскресенья в ГСЧС доложили, что пожар удалось локализовать на площади 700 квадратных метров, но его тушение продолжается. В свою очередь, с жильцами дома работают психологи ГСЧС.

"В 14:33 пожар в трехэтажном жилом доме ликвидирован", — доложили в ведомстве.

Напомним, 21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в 10-этажном жилом доме произошел взрыв, предварительно, газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение 5, 6, 7 и 8 этажей.

В целом спасатели извлекли из-под завалов тела 5 погибших.