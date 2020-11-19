К масштабным пожарам в Луганской области привела коррупция в ГСЧС — ГБР

Следователи Госбюро расследований совместно с прокурорами Луганской областной прокуратуры 17 ноября провели санкционированные обыски в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области и других структурных подразделениях ГСЧС в регионе. Как говорится в сообщении ГБР, также проведены допросы соответствующих чиновников.

Бюро отмечает, что в рамках расследования уголовного производства относительно масштабных пожаров, произошедших в области в июле и сентябре-октябре нынешнего года, следователями установили новые причины, которые могли привести к этой чрезвычайной ситуации.

Так, в ходе обысков обнаружены и изъяты "вероятные орудия преступления", а также документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного производства.

Следователи теруправления ГБР в Краматорске установили, что одной главных причин пожаров в указанный период было системное хищение топлива под руководством ГУ ГСЧС в Луганской области.

"Почти в каждом структурном подразделении указанного управления по указанию руководства были приобретены специальные технические средства — для коррекции одометров автомобилей. Именно с их помощью систематически проводились манипуляции с пробегом спецтехники, с помощью которых завышали реальный пробег автомобилей, а топливо разворовывали", — говорится в сообщении.

Таким образом, отмечает ГБР, в управлении ГСЧС не был сформирован надлежащий резерв горюче-смазочных материалов, а специализированная техника для тушения пожаров при их возникновении не смогла вовремя выехать на места возгорания, что не дало возможности оперативно их локализовать.

"Коррупционные действия должностных лиц ГСЧС привели к гибели людей, уничтожению сооружений, домов и лесных массивов. Кроме этого, следствие изучает обстоятельства организации и деятельности штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а также координации действий сил, привлеченных к тушению пожаров", — подчеркивает бюро.

Дело расследуется по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (часть 2 статьи 367 Уголовного кодекса). Чиновникам грозит от 2 до 5 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Напомним, спасатели потушили все очаги пожаров в Луганской области в начале октября. Площадь территории, уничтоженной огнем, оценивалась по меньшей мере в 20 тысяч га. В результате ЧС погибли 11 человек, пострадали еще 19, включая трех спасателей.