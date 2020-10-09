В Луганской области подорвался автомобиль ГСЧС, три человека ранены (ФОТО)

9 октября в Луганской области при тушении пожара, который распространился от линии разграничения между селами Болотенное и Сизое в Станично-Луганском районе, на неизвестном взрывном устройстве подорвался автомобиль спасателей.
Как сообщает пресс-центр ГСЧС, один спасатель и двое работников Государственного лесоохотничьего хозяйства — водитель и матер леса 1985 и 1978 годов рождения соответственно — получили контузии.
По информации ГСЧС, пострадавших направили в Станично-Луганскую районную больницу. Пожарный автомобиль Амур не подлежит ремонту.
Напомним, масштабные пожары на Донбассе возникли 30 сентября: загорелась сухая трава и лесная подстилка. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился.
В результате пожаров, по последним данным, погибли 11 человек. Жителей ближайших к очагам возгорания населенных пунктов эвакуировали в Северодонецк и разместили в спортзалах школ.
Причины возгораний пока неизвестны. В штабе операции Объединенных сил заявили, что пожары вызвали огневые провокации боевиков. Полиция уже открыла ряд уголовных производств по фактам пожаров.
Следствие проверяет все версии возникновения пожаров. Основные из них: обстрелы боевиков с неподконтрольной правительству территории Луганской области, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса из-за погодных условий, неосторожное обращение с огнем.