Происшествия 1 час назад

На Донбассе в результате обстрелов погиб украинский боец, еще трое ранены

Военный получил смертельное огнестрельное ранение, а еще трое бойцов были ранены осколками

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

11 сентября в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) было зафиксировано два нарушения режима прекращения со стороны российско-оккупационных войск.

Как сообщает пресс-служба Штаба ООС, в районе Новогнатовки оккупанты применили запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм.

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Около Золотого-4 российские оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб — он получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.

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Кроме этого, еще трое военнослужащих получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья средней тяжести.

Ранее сообщалось, что командование Вооруженных сил России с начала июля 2021 года приступило к усиленной проверке соединений и частей оперативной группировки своих оккупационных войск на временно оккупированной территории Донбасса.

Напомним, в начале августа российские наемники выпустили противотанковую управляемую ракету по автокрану в Песках Донецкой области, который помогал восстановить поврежденную инфраструктуру.

В результате этого один украинский военнослужащий погиб и еще один был ранен

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