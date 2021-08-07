Война на Донбассе: в Песках погиб военный, еще один ранен

Российские наемники выпустили противотанковую управляемую ракету по автокрану в Песках Донецкой области, который помогал восстановить поврежденную инфраструктуру.

В результате этого один украинский военнослужащий погиб и еще один был ранен, сообщает пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.

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"Сегодня, 7 августа, российские наемники, коварно нарушая требования Минских договоренностей, применили противотанковую управляемую ракету по автокрану, который оказывал помощь местным жителям по восстановлению поврежденной гражданской инфраструктуры в населенном пункте Пески. Вследствие поражения один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб. Еще один военный получил ранения", — говорится в сообщении.

Указано, что состояние раненого средней тяжести.

При этом на этот обстрел украинские военные открыли ответный огонь.

Известно, что 5 августа оккупанты обстреляли Красногоровку с применением противотанковых пушек. В результате обстрела был поврежден жилой пятиэтажный дом, гражданский автомобиль и в собственной квартире был тяжело ранен местный житель.

Кроме того, 5 августа вооруженные формирования России открыли огонь по окраине Галициновки из артиллерийских систем калибра 122 мм, в результате чего были повреждены сельскохозяйственные угодья и дорога.

Напомним, Штаб операции Объединенных сил на Донбассе сообщал об обстреле 26 июля противником украинских позиций из тяжелого вооружения, в результате которого пострадали 7 военнослужащих.

Также сообщалось, что командование Вооруженных сил России с начала июля 2021 года приступило к усиленной проверке соединений и частей оперативной группировки своих оккупационных войск на временно оккупированной территории Донбасса.

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