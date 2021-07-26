Украинские позиции на Донбассе подверглись обстрелу: ранены семь бойцов — штаб ООС

Штаб операции объединенных сил на Донбассе сообщает об обстреле 26 июля противником украинских позиций из тяжелого вооружения, в результате которого пострадали семеро военнослужащих. Об этом говорится в сообщении штаба.

"Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого артиллерийского вооружения", — сказано в нем.

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Отмечается, что в результате обстрела четверо военнослужащих получили осколочные ранения, а еще трое — боевые травмы.

После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного военного — тяжелое, еще одного — средней степени тяжести, остальных пятерых — удовлетворительное.

"На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открыли ответный огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", — сообщили в пресс-центре.

Каких-либо других подробностей инцидента, в частности о месте обстрела, в штабе ООС не раскрывают.

Напомним также, что в конце июня сообщалось о гибели украинского военного у поселка Пески под Донецком.

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