Оккупанты обстреляли Марьинку, повреждено шесть домов — штаб ООС (ФОТО)

Украинская сторона сообщает об обстреле жилого сектора Марьинки Донецкой области вечером 8 мая, в результате которого были повреждены шесть домов. Соответствующее сообщение распространили, в частности, пресс-центр Операции объединенных сил на Донбассе и пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Российско-оккупационные войска обстреляли из пушек гражданскую инфраструктуру — жилой сектор Марьинки... Оккупанты уже без сокрытия ведут обстрелы населенных пунктов из ствольной артиллерии и минометов", — отмечается в нем.

В частности, в 19:05 8 мая по Марьинке со стороны шахты "Трудовская" на окраине Донецка было выпущено шесть снарядов из пушки МТ-12 "Рапира" калибра 100 мм. В результате повреждены шесть жилых домов и автомобиль местного жителя. Один из снарядов взорвался в нескольких метрах от дома, и только благодаря счастливому стечению обстоятельств никто из жителей не пострадал.

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Кроме того, еще один случай обстрела был зафиксирован 7 мая в 18:30.

"Оккупанты открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем и минометов из шахты Гагарина в направлении населенного пункта Шумы. В результате обстрела была повреждена высоковольтная линия электропередач. Всего выпущено 15 снарядов калибра 122 мм и 5 мин калибра 120 мм. Результаты обстрела уже зафиксированы и верифицированы офицерами украинской стороны СЦКК", — говорится в сообщении.

Обо всех нарушениях режима прекращения огня украинская сторона СЦКК проинформировала специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине.

Напомним, 6 мая в результате обстрелов у поселка Новотроицкое Донецкой области погиб один украинский военнослужащий и еще один был тяжело ранен.