Происшествия 1 час назад

Война на Донбассе: в результате вражеских обстрелов погибли двое украинских бойцов

Еще девять военнослужащих получили ранения

Фото: Facebook/ООС Фото: Facebook/ООС
Фото: Facebook/ООС

11 сентября в районе проведения Операции Объединенных сил (ООС) зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба штаба ООС, в направлении Новогнатовки и Верхнеторецкого российские наемники обстреливали украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм.

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Из этого же крупнокалиберного оружия российско-оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру Новогнатовки, в результате чего повреждены жилое здание и прилегающая территория. Пострадавших среди местного населения нет.

В районе Золотого-4, Старогнатовки, Талаковки, Нью-Йорка, Причепилови и Водяного оккупанты открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины из гранатометов различного типа и стрелкового оружия. 

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Кроме того, в районе населенного пункта Нью-Йорк российско-оккупационные войска с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили мины калибра 82 мм.

Позиции вблизи Новоалександровка попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

Также, в Донецкой области зафиксировано два пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате вражеского огня двое военнослужащих из состава ООС погибли, девять получили ранения, еще один — боевое травмирование. Состояние здоровья трех бойцов — средней тяжести, остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

В ООС отмечают, что на обстрелы противника украинские войска открывали огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7:00 утра 12 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что 11 сентября в зоне проведения Операции объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Напомним, командование Вооруженных сил России с начала июля 2021 года приступило к усиленной проверке соединений и частей оперативной группировки своих оккупационных войск на временно оккупированной территории Донбасса.

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