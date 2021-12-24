Минобороны сократит перечень профессий, который обязывает женщин встать на воинский учет

Министерство обороны Украины сократит список профессий и специализаций, по которому женщины должны встать на воинский учет. Как сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, к такому решению он пришел вместе с министром обороны Алексеем Резниковым.

"Пришли к согласию, что перечень будет пересмотрен в сторону уменьшения и здравого смысла, потому что там есть профессии, которые действительно не понадобятся Вооруженным силам и другим военным формированиям", — отметил Завитневич.

Он заметил, что список профессий действительно получился слишком длинным. Но сама инициатива, как считает Завитневич, правильная. Она даст возможность понять, какие военные резервы есть у Украины.

Он также объяснил суть закона, который, оказывается, приняли еще весной этого года, но не дали ему огласки.

"Прошу не сеять панику. Женщин не будут призывать на срочную службу. Военнообязанными представительницы определенных специальностей и профессий становятся только в военное время", — подчеркнул Завитневич.

При этом он не уточнил, какие профессии исключат из этого списка, а какие оставят.

Напоминаем, накануне Минобороны заявило о расширении перечня профессий для постановки женщин на воинский учет. В нынешний список таких профессий входят фотографы, операторы, журналисты, переводчики, пиарщики, каменщики, плотники, столяры, метеорологи, акушеры, библиотекари и многие другие.

Ранее заместитель министра обороны Наталья Воронкова сообщила, что для того, чтобы поставить женщину на воинский учет, требуются: паспорт, идентификационный код, военно-учетный документ, свидетельство о рождении детей.